ENDSCHIESSEN ARMBRUSTSCHÜTZEN FRICK

Die 30m Armbrustschiessen-Saison ging letztes Wochenende erfolgreich zu Ende. Sieben aktive Mitglieder kämpften bei sehr windigem Wetter um gute Resultate. Hans Zürcher gewann das Endschiessen, gefolgt von Renate Schmid, Konrad Fricker, Sabine Venhoda, Yvonne Imhof Reinis und Leimanis Reinis. Im «Sie und Er-Stich» hatten Sabine Venhoda und ihr Sohn Yannik die Nase vorne. Auf dem 2. Platz folgten Yvonne und Thomas Imhof und den 3. Platz holten sich Renate und Sebastian Schmid. Der Glücksstich besteht aus einer ganz speziellen Scheibe. Dieses Jahr war es der Goldesel aus dem Märchen «Tischlein deck dich». Wer den Esel traf, hatte minus 50 Punkte. Die goldigen Taler hatten verschiedene Werte, die es zu treffen galt. Auch diesen Sieg holte sich Hans Zürcher wieder vor Renate Schmid. Dieses Jahr waren drei Jungschützen am Start. Tobias Imhof und Thomas Fenner schossen aufgelegt und Julia Röthlisberger, sie schoss das erste Mal frei. Abgerundet wurde der Abend mit einem feinen Nachtessen. Reinis Leimanis ist das neuste Mitglied. Er trainiert seit zwei Jahren bei den Armbrustschützen und dieses Jahr hatte er zum ersten Mal aktiv an den Wettkämpfen teilgenommen und gute Resultate erzielt. (mgt)



