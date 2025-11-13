Immobilien
Ende des Gemeindeammanns?

  13.11.2025 Aargau

Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat eine Botschaft, um die bisherigen Begriffe «Landammann», «Landstatthalter» und «Gemeindeammann» durch zeitgemässe und geschlechtsneutrale Bezeichnungen zu ersetzen. Künftig soll Frau Gemeindeammann als ...

