«Encuentros» – das Leben feiern

100 Jahre reformierter Kirchenchor: Der Start ist geglückt

Mit dem Projekt «Encuentros», welches fünf verschiedene Chöre vereint, startete der reformierte Kirchenchor Möhlin in sein Jubiläumsjahr.

Was mit einer einfachen Anfrage von Isabel Torres in einer Chorprobe des reformierten Kirchenchors Möhlin begann, wuchs in mehreren intensiven Proben zu einem grossen Ensemble von insgesamt etwa 100 Musizierenden zusammen.

Bei einigen Liedern regen die Rhythmen zum Mitmachen an.

Schon nach den ersten, sehr ungewohnten Klängen wie Zischen, Säuseln oder nachgeahmten Windgeräuschen sollten alle den beginnenden Herz-Rhythmus mitschlagen. A nschliessend sang der Kinderchor das Lied «Schwesterlein» (J. Brahms) in berührender Weise und gestaltete auch «Becoming You» (Bethany Main) mit vielen farbigen Tüchern zu einem Erlebnis.

Bekannte Melodien

Isabel Torres hat für dieses Konzertprojekt Melodien wie «Rainbow Connection», «Circle of Life» oder auch «Viva la Vida» zusammengestellt – jedes davon feiert einen Aspekt des Lebens. Mit dem suahelischen Lied «Kuimba» kamen Farbe und Lebensfreude ins Spiel: die Sängerinnen und Sänger banden sich einen farbigen Schal aus Kenia um und bewegten sich singend durch das Kirchenschiff. Mit einer kolumbianischen «Cumbia», einem fröhlichen Tanz, endete das Konzert in Möhlin. Das Publikum dankte den Musizierenden und den Tänzerinnen mit stehenden Ovationen. Wer das zweite Konzert miterleben möchte, hat dazu am Samstag, 31. Januar, um 18 Uhr in der Pauluskirche Basel die Gelegenheit. (mgt)