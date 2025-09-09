Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Empfang der ESAF-Schwinger

  09.09.2025 Möhlin, Sport

Morgen Mittwoch, 10. September, um 19 Uhr, ist die Bevölkerung herzlich zum Empfang der Schwinger des Schwingklubs Fricktal und dem in Möhlin wohnhaften Neueidgenossen Sascha Streich in die Mehrzweckhalle Fuchsrain eingeladen. Der Empfang wird durch die Fahnendelegationen eröffnet ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote