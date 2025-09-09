Empfang der ESAF-Schwinger

Morgen Mittwoch, 10. September, um 19 Uhr, ist die Bevölkerung herzlich zum Empfang der Schwinger des Schwingklubs Fricktal und dem in Möhlin wohnhaften Neueidgenossen Sascha Streich in die Mehrzweckhalle Fuchsrain eingeladen. Der Empfang wird durch die Fahnendelegationen eröffnet ...

Morgen Mittwoch, 10. September, um 19 Uhr, ist die Bevölkerung herzlich zum Empfang der Schwinger des Schwingklubs Fricktal und dem in Möhlin wohnhaften Neueidgenossen Sascha Streich in die Mehrzweckhalle Fuchsrain eingeladen. Der Empfang wird durch die Fahnendelegationen eröffnet und von der Musikgesellschaft Möhlin begleitet. Anschliessend erfolgt die Ehrung der Schwinger durch den Gemeindeammann Markus Fäs sowie den Präsidenten des Schwingklubs Fricktal, Thomas Stocker. (mgt)