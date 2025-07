Emotionen, Musik, Dankbarkeit

Bei strahlendem Sommerwetter versammelte sich die Schulgemeinschaft der Primarschule Oeschgen am vergangenen Freitagabend zur traditionellen Schulschlussfeier.

Punkt 17 Uhr eröffnete Schulleiterin Ursula Fehlmann die Feierlichkeiten mit einer herzlichen Begrüssung und blickte gemeinsam mit den zahlreich erschienenen Eltern, Verwandten und Freunden auf ein ereignisreiches Schuljahr zurück. Im Mittelpunkt des Abends standen die abwechslungsreichen Darbietungen der Schülerinnen und Schüler, die mit grossem Engagement und Begeisterung ein buntes Programm auf die Bühne brachten. Den Anfang machte der Kindergarten mit zwei Tanzvorführungen zu den Stücken «Lotti Karotti» und «Zwergentanz», welche das Publikum sofort verzauberten. Die 1./2. Klasse beeindruckte mit ihrem Rhythmiktanz mit Leuchtstäben, die 3./4. Klasse brachte das Publikum mit ihrem humorvollen Sockentanz zum Lachen und die 5./6. Klasse regte mit einem pointierten Sketch und viel Witz zum Thema Smartphone zum Nachdenken an.

Ein besonders emotionaler Moment war die Verabschiedung von Evi Meier, die sich über viele Jahre als engagierte Klassenassistentin verdient gemacht hatte, sowie von Sylvia Lauber, welche als Stellvertretung im Kindergarten mit viel Herzblut gewirkt hatte. Beide wurden mit warmen Worten und grossem Applaus aus der Schulgemeinschaft verabschiedet. Vom Klassenlehrer verabschiedet wurden die abtretenden Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse und Gemeinderätin Esther Herzog bedankte sich beim gesamten Schulteam für die engagierte Arbeit im vergangenen Schuljahr.

Musikalisch wurde die Feier durch die Uraufführung des «Oeschger Liedes» unter der Leitung von Musiklehrerin und Komponistin Monika Scheck abgerundet. Der eigens für die Schule komponierte Song, gesungen von allen Klassen gemeinsam, sorgte für einen stimmungsvollen Abschluss des offiziellen Programms. Wie jedes Jahr klang der Abend gemütlich beim traditionellen Schulschlussessen aus. Dank der hervorragenden Organisation durch den Elternverein konnten sich alle Gäste an einer reichhaltigen Grillade und einem vielseitigen Salatbuffet bedienen. Ein herzliches Dankeschön geht auch an all jene, die mit ihren liebevoll gebackenen Kuchen zum reichhaltigen Dessertbuffet beigetragen und so den Abend genussvoll abgerundet haben. (mgt)