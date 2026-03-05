Vor wenigen Wochen kam die Neuverfilmung des Bestsellers «Wuthering Heights» in die Kinos. Der Roman aus dem 19. Jahrhundert mit dem deutschen Titel «Sturmhöhen» der Schriftstellerin Emily Brontë stürmt weltweit die Bestsellerlisten. Entsprechend passt auch der ...

Vor wenigen Wochen kam die Neuverfilmung des Bestsellers «Wuthering Heights» in die Kinos. Der Roman aus dem 19. Jahrhundert mit dem deutschen Titel «Sturmhöhen» der Schriftstellerin Emily Brontë stürmt weltweit die Bestsellerlisten. Entsprechend passt auch der Filmabend mit der Filmbiografie «Emily» über die Schriftstellerin im «club de cinéma» in der Laufenburger Kultschüür. «Emily» wird am kommenden Sonntag, 8. März, um 19 Uhr, gezeigt. (mgt)

Reservation: Telefon 0041 62 874 30 12,

E-Mail reservation@kultschuer.ch