EM-Silber für Chiara Leone, Audrey Gogniat und Muriel Züger

Die Schweizer Luftgewehr-Schützinnen boten im EM-Finale Gewehr 10m Trio in Osijek den starken Norwegerinnen einen grossartigen Kampf. Am Ende mussten sich Chiara Leone (Frick), Audrey Gogniat und Muriel Züger mit 12:16 geschlagen geben und gewannen Silber.

Norwegen erwischte im EM-Finale in Kroatien den besseren Start, doch Audrey Gogniat, Muriel Züger und Olympiasiegerin Chiara Leone liessen sich nie abschütteln. Mit grossem Einsatz kämpften sich die drei Schweizerinnen immer wieder heran – und schafften in der dritten Serie den viel umjubelten Ausgleich zum 12:12. Die Norwegerinnen reagierten mit einem Timeout, zuvor hatte auch der Schweizer Trainer Enrico Friedemann eine kurze Unterbrechung genommen. Die Spannung war auf dem Höhepunkt, doch in der Schlussphase setzten sich die Norwegerinnen mit 16:12 durch. Beide Teams zeigten Schiesssport auf höchstem Niveau und glänzten mit starken 10er-Werten – ein würdiges Finale um EM-Gold. Das Bronze-Medal-Match entschied Polen für sich und setzte sich gegen Kroatien durch.