EM im Sportschiessen: Leone und Dürr gewinnen Silber im Mixed-Final

Einen Tag nach ihrer knapp verpassten Medaille im Dreistellungskampf am Samstag hat Chiara Leone an der EM der Sportschützen in Châteauroux Silber im Mixed-Wettkampf gewonnen.

Zusammen mit Christoph Dürr musste sich die Olympiasiegerin aus Frick im Final dem norwegischen Duo Jeanette Hegg Duestad – Silbergewinnerin von Samstag – und Jon-Hermann Hegg mit 11:17 geschlagen geben.

Leone und Dürr hatten stark begonnen und lagen erst noch mit 6:2 in Führung. In der Folge holten die Norweger jedoch mit konstant guten Schüssen auf. Insbesondere Hegg wusste mit vier überragenden Treffern (10,9 / 10,8 / 10,7 / 10,7) zu überzeugen. Während Dürr im Stehendschiessen stets in den 10er-Bereich traf, leistete sich Leone zwei Wackler (9,5 und 9,3). Bei Norwegens Duo schoss einzig Hegg Duestad stehend einmal knapp nicht in den 10er-Bereich.