Morgen Samstag, 24. Januar, organisiert der Trägerverein für Schüler-, Jugend- und Kinderkultur von 13 bis 16 Uhr eine Elternsprechstunde auf dem Robi-Spielplatz im Rheinfelder Augarten. Das Thema lautet «Umgang mit Medien». «Ein Angebot, um Fragen zu stellen und Ratschläge zu bekommen, oder sich auszutauschen», heisst es in einer Medienmitteilung. Kinder ab 5 Jahren werden während der Beratung betreut. (mgt/nfz)