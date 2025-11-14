Immobilien
Elisabeth Keller und Thomas Senn verabschiedet

  14.11.2025 Mettauertal
Mit Elisabeth Keller und Thomas Senn verliert der Gemeinderat zwei engagierte Persönlichkeiten. Foto: zVg
Gemeindeversammlung Mettauertal würdigt langjährige Mitarbeit

129 Personen nahmen an der Budgetversammlung der Gemeinde Mettauertal in der Turnhalle Mettau teil. Neben dem Budget 2026, welches mit einem Aufwandüberschuss von rund 280 000 Franken und einem unveränderten ...

