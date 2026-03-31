Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Elias Benz erstmals im Schlussgang

  31.03.2026 Sport
Jannick Mahrer (links) und Elias Benz erkämpften einen Zweig. Foto: Ludwig Dünner
Jannick Mahrer (links) und Elias Benz erkämpften einen Zweig. Foto: Ludwig Dünner

Schwingsaison in der Nordwestschweiz eröffnet

Am Samstag waren es deren 233 Nachwuchsschwinger und am Sonntag 99 Aktivschwinger, welche am Hallenschwinget im Sägemehl zum Zweikampf zusammengriffen. Der Fricktaler Elias Benz stand zum ersten Mal im Schlussgang und Jonas ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote