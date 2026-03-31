Elias Benz erstmals im Schlussgang

Am Samstag waren es deren 233 Nachwuchsschwinger und am Sonntag 99 Aktivschwinger, welche am Hallenschwinget im Sägemehl zum Zweikampf zusammengriffen. Der Fricktaler Elias Benz stand zum ersten Mal im Schlussgang und Jonas ...

Schwingsaison in der Nordwestschweiz eröffnet

Am Samstag waren es deren 233 Nachwuchsschwinger und am Sonntag 99 Aktivschwinger, welche am Hallenschwinget im Sägemehl zum Zweikampf zusammengriffen. Der Fricktaler Elias Benz stand zum ersten Mal im Schlussgang und Jonas Bühler absolvierte sein erstes Fest bei den Aktivschwingern.

Ludwig Dünner

Der Hallenschwinget in Lenzburg ist jeweils der Auftakt der Schwingsaison in der Nordwestschweiz. 13 Fricktaler Nachwuchsschwinger traten am Samstagmorgen zur Saisoneröffnung am Hallenschwinget in Lenzburg an. Elias Benz, welcher im Winter das Schwingtraining auf Kosten des Skisportes zurückstellt und mit wenig Schwingtraining am Samstag antrat, erwischte einen guten Start. So konnte er die beiden ersten Gänge für sich entscheiden. Nachdem der dritte Gang gestellt endete, war er im Gang vier und fünf wieder erfolgreich. So konnte er sich den Einzug in den Schlussgang sichern. Sein Gegner, der Baselbieter Luca Jenni, konnte am Samstag nicht gestoppt werden und war auch im Schlussgang gegen Elias Benz erfolgreich.

So beendete Benz seine erste Schlussgangteilnahme mit einer Niederlage, jedoch konnte er sich im vierten Schlussrang mit einem Zweig auszeichnen lassen.

Ebenfalls einen Zweig erkämpfte sich in der ältesten Kategorie Jannick Mahrer. Drei Gänge konnte er für sich entscheiden, zwei gingen gestellt aus und einer verlor er. In derselben Kategorie verfehlte Leon Grieshaber den Zweig um einen viertel Punkt. Das berühmte «Vierteli» fehlte am Schluss ebenfalls Robin Stocker für die Zweigauszeichnung. Lars Studer, Kevin Imhof, Lian Ackermann, Siro Merz, Mick Surer, Lian Hofer, Tobias Imhof und Ennio von Wyl beendeten das erste Fest der Saison auf den Rängen hinter den Zweigauszeichnungen. Johnny Surer verletze sich und musste das Fest nach vier Gängen beenden.

Erste Erfahrungen gesammelt.

Mit zwei Aktivschwingern war der Schwingklub Fricktal unter den 99 Aktivschwingern eher schwach vertreten. Der Fricktaler Kranzschwinger Tobias Dünner wird voraussichtlich erst am Solothurner Kantonalschwingfest Anfang Mai in die Saison einsteigen. Er kuriert zurzeit, nach einer Operation, eine Verletzung am Fuss aus. Jonas Bühler, mit Jahrgang 2010, ist nun zu den Aktivschwingern übergetreten. Er wird bei den Nachwuchsschwingern noch die Kantonal- und Verbandsfeste absolvieren. Am Sonntag mass er sich zum ersten Mal bei den «Grossen». Bühler sammelte mit einem gewonnenen und einem gestellten Gang sowie vier verlorenen Gängen sein ersten Erfahrungen bei den Aktivschwingern. Lukas Krähenbühl war der zweite Schwinger vom Schwingklub Fricktal. Er gewann zwei Gänge, einer ging gestellt aus und dreimal musste er sich das Sägemehl vom Rücken wischen lassen.

Nick Alpiger erfolgreich

Im Feld der 99 Aktivschwinger traten neun Eidgenossen zum Wettkampf an. Dieses hochkarätige Teilnehmerfeld bot spannende Wettkämpfe für die Besuchenden. Das Comeback des Aarauer Eidgenossen Tobias Widmer, welcher nach über drei Jahren Verletzungspause wieder im Sägemehl stand, war von kurzer Dauer. Er beendete das Fest nach dem ersten Gang mit Verdacht auf eine Verletzung am Kreuzband.

Der Lokalmatador Nick Alpiger, sowie der «Aufsteiger des Jahres 2025», Marius Frank, konnten beide bis zum letzten Gang mit fünf Siegen überzeugen. Die beiden Eidgenossen, Jonas Burch und Sinisha Lüscher scheiterten an Nick Alpiger. Mit Tobias Widmer, Joel Strebel sowie Tim Roth, waren es deren drei Eidgenossen, welche Marius Frank bodigte. Im Schlussgang suchte Nick Alpiger von Beginn an die Entscheidung und nach 5,12 Minuten konnte er Marius Frank besiegen.