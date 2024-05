Elfenkönigin testete ihr Nest

Die Bühne für den «Sommernachtstraum» ist bereit

Das OK der Theaterproduktion kann sich über grosszügige Unterstützung freuen, während des Frühlingslagers der Lernenden der Erne Bauunternehmung, Erne Holzbau und Husner Holzbau im Sparblig bei Gansingen ist die Bühne für das im August stattfindende Freilicht-Theater entstanden (die NFZ berichtete). Eine so grosse Produktion wie ein Freilicht-Theater braucht viele Helfer. Die beiden Theatervereine sind dankbar, dass sie wie gewohnt erneut auf die Unterstützung mehrerer Vereine zählen dürfen. Die Vorbereitungsarbeiten und Planung für die Aufführungen im August laufen auf vollen Touren, alle OK-Ressorts sind aktuell stark beschäftigt. Die Mitglieder der beiden Theatervereine hatten an einem Samstag die Gelegenheit, die Bühne anzuschauen und OK-Präsident Thomas Szabo informierte über die vorgesehenen Örtlichkeiten während des Freilicht-Spektakels. Die Elfenkönigin testete schon einmal ihr Nest und die Schabernack-Gruppe des Drolls begann freudig motiviert, den Wald zu erkunden. Mehrmals pro Woche proben die Schauspieler nun mit ihrer Regisseurin Eva Mann draussen im Sparblig auf der Bühne und hoffen, dass Petrus es gut mit ihnen meint und die Sonne öfter scheinen lässt. (mgt)

Premiere: 17. August, der Vorverkauf startet am 2. Juli unter www.EinSommernachtstraum.ch