Der TV Stein war mit 46 jungen Athleten am UBS Kids Cup in Stein am Start. Alle Kinder absolvierten einen Dreikampf mit 60-Meter-Sprint, Ballwurf und Weitsprung. Der Nachwuchs des TV Stein zeigte vollen Einsatz und durfte sich am Ende über elf Podestplätze freuen: Kategorie W7: 1. Rang: ...