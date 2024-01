Elf Neumitglieder beim VMC Schupfart

Generalversammlung des Velo-Moto-Clubs

Nebst zwei Austritten konnten elf Eintritte beim VMC Schupfart vermeldet werden. Hervorzuheben gilt, dass die Fricktaler Seitenwagenteams Schlienger/ Intlekofer und Suter/Aquilano ab dieser Saison unter dem Moto-Club Schupfart starten werden.

Nach dem Jahresrückblick durch Vereinspräsidentin Doris Müller verlas Nathalie Buess den Jahresbericht vom Chalet Grischu. Dieses ist vor allem im Winter sehr gut vermietet. Für Sommerferien hat’s noch freie Plätze in Grindelwald. Der Rückblick auf das Schupfart Festival 2023 war erfreulich und es konnten diesbezüglich den Mitgliedern positive Zahlen präsentiert werden. Bei der Programmgestaltung 2024 sei man dran, werde aber erst im Frühling publizieren. Tagespräsident René Heiz durfte die Wahlen durchführen. In den Vorstand gewählt wurden Doris Müller, Präsidentin, Stefan Müller, Nathalie Buess, Marco Heiz und Sven Müller. Als OK-Präsidentin wiedergewählt wurde Doris Müller. Neue Rechnungsrevisoren wurden Stefan Ruflin und Toni Ries. Als Rechnungsrevisor-Ersatz wurde René Heiz gewählt. Gut aufgestellt, startet man so ins 107. Vereinsjahr. Man soll die Ehrungen feiern wie sie fallen und so überraschten die Vorstandskollegen Stefan Müller an der Generalversammlung mit einem Geschenk zu seinem Schnapszahljubiläum für 33 Jahre Vorstandsarbeit. Weitere Ehrungen entgegen nehmen konnte Wädi Senn für 50 Jahre Mitgliedschaft. Verabschiedet wurden die Rechnungsrevisoren Sandra Kym und Wädi Senn nach 16 resp. 28 Jahren Revisionstätigkeit. Die Ehrungen von Ernst Rohrer und Ernst Heiz ( je 70 Jahre Vereinszugehörigkeit) und Kurt Amsler (60 Jahre Vereinszugehörigkeit) wurden ebenfalls vermeldet.

Der Höhepunkt des Vereinsjahres 2024 wird sicher das 40. Schupfart Festival sein. Am 22. März wird die Delegiertenversammlung Swiss Cycling Aargau im Clublokal durchgeführt und am 20. Oktober wird das Bikerennen von Swiss Cycling Fricktal in Schupfart durchgeführt. Die Mitglieder dürfen sich über ein vielseitiges Jahresprogramm mit Ausflügen freuen. (mgt)