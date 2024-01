Am Freitagabend traf der EHC Rheinfelden auswärts auf den 2. Liga-Spitzenreiter EHC Zunzgen-Sissach. Die Baselbieter waren der klare Favorit und wurden ihrer Favoritenrolle auch gerecht. Sie setzten die Rotgelben sofort unter Druck und gingen bereits in der 2. Minute mit 1:0 in Führung. ...