Der Rheinfelder Salmenweiher diente früher – vor dem Zeitalter der Kühlgeräte – der Brauerei Salmen als Eislieferant. Diese Zeiten sind längst vorbei, die Brauerei gibt es schon lange nicht mehr. Derzeit hat es aber wieder Eis im Weiher. Ein Schild warnt allerdings vor dem Betreten: «Die Eisfläche ist nicht tragfähig. Die Gemeinde lehnt jede Verantwortung ab». (vzu)

Eisige Schönheiten im neuen Jahr