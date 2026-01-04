Einwendungen gegen Bauprojekt

Die Gross Generalunternehmung AG aus Brugg möchte am Lichsweg auf dem Rheinfelder Kapuzinerberg 31 Wohnungen erstellen. Das entsprechende Baugesuch lag bis am 22. Dezember 2025 auf dem Rheinfelder Stadtbauamt öffentlich auf (die NFZ berichtete). Die Firma rechnet mit Baukosten von rund 20 Millionen Franken. Wie sich jetzt zeigt, stösst das Projekt auf Opposition: «Gegen das Baugesuch sind sechs Einwendungen eingegangen», erklärt der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ. «Über Absender und Inhalte dieser Einwendungen können wir derzeit keine Auskunft erteilen.»

Das Stadtbauamt führt nun den Schriftenwechsel unter den Parteien und bei Bedarf eine Einwendungsverhandlung durch, wie Erdin ausführt. «Das Baugesuch und die Eingaben werden sorgfältig geprüft, ehe der Gemeinderat über das Baugesuch und über die Einwendungen entscheiden wird.» (vzu)