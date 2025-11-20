Eintauchen, auftanken und aufleben

Gemeinsam mit der Jugendarbeit der römisch-katholischen Pfarrei Kaiseraugst und der reformierten Kirchgemeinde Rheinfelden startet die Juseso Fricktal heute Donnerstag, 20. November, mit «Living Light» ein neues ökumenisches Format für Jugendliche ab 16 Jahren und junge Erwachsene in der reformierten Kirche in Rheinfelden (Zürcherstr. 1). «Living Light ist ein besonderes Afterwork-Angebot für alle, die mitten in der Woche innehalten, zur Ruhe kommen und neue Kraft aus Gott schöpfen möchten», heisst es in einer Medienmitteilung. «In einer stimmungsvollen Atmosphäre sind junge Leute dazu eingeladen, nach einem Arbeitsoder Schultag gemeinsam mit anderen in einen Raum der Anbetung, Besinnung und Begegnung einzutreten.» Beginn ist um 18 Uhr mit einem Steh-Lunch. Um 18.30 Uhr beginnt dann der Andacht-Teil mit viel Lobpreis-Liedern, die instrumental begleitet werden. (mgt)