Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eintauchen, auftanken und aufleben

  20.11.2025 Rheinfelden

Gemeinsam mit der Jugendarbeit der römisch-katholischen Pfarrei Kaiseraugst und der reformierten Kirchgemeinde Rheinfelden startet die Juseso Fricktal heute Donnerstag, 20. November, mit «Living Light» ein neues ökumenisches Format für Jugendliche ab 16 Jahren und junge ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote