Einstimmung in den Advent

  27.11.2025 Laufenburg
Foto: Susanne Hörth
Foto: Susanne Hörth

Dort, wo einst Erwin Rehmann glühendes Metall schmiedete und auch noch heute vieles an sein einzigartiges Kunstschaffen erinnert, wurde am Dienstagabend das druckfrische Weihnachtsmagazin Laufenburg-Frick präsentiert. Ein Magazin, das mit vielen Beiträgen auf die kommende Adventszeit einzustimmen versteht. NFZ-Verleger Walter Herzog und Ruedi Lüscher, Präsident der Museums-Stiftung, verstanden es bestens, mit kurzen Episoden den verstorbenen Bildhauer Teil des geselligen Anlasses im Laufenburger Rehmann-Museum werden zu lassen. (sh)

 

