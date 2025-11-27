Einstimmung in den Advent

Dort, wo einst Erwin Rehmann glühendes Metall schmiedete und auch noch heute vieles an sein einzigartiges Kunstschaffen erinnert, wurde am Dienstagabend das druckfrische Weihnachtsmagazin Laufenburg-Frick präsentiert. Ein Magazin, das mit vielen Beiträgen auf die kommende Adventszeit einzustimmen versteht. NFZ-Verleger Walter Herzog und Ruedi Lüscher, Präsident der Museums-Stiftung, verstanden es bestens, mit kurzen Episoden den verstorbenen Bildhauer Teil des geselligen Anlasses im Laufenburger Rehmann-Museum werden zu lassen. (sh)