Einstimmiges Ja zum neuen Fricktaler Museum

Das Projekt Fricktaler Museum 2030 hat die erste Hürde mit Bravour gemeistert. Die Versammlung der Rheinfelder Ortsbürger stimmte der Modernisierung der Ausstellung am Montagabend ohne Gegenstimme zu und genehmigte 5,1 Millionen Franken.

Das Fricktaler Museum in Rheinfelden, an zentraler Lage in der Altstadt gelegen, ist in die Jahre gekommen. Eine komplette Erneuerung des Gebäudes und der Ausstellung soll bis ins Jahr 2030 realisiert werden (die NFZ berichtete). Auf diese Weise soll das Museum als Ort der Rheinfelder und Fricktaler Kultur, Geschichte und Identität sowie als historisches Kompetenzzentrum der Region gestärkt werden. Das neue Museum soll modern und attraktiv sein, sowie Jung und Alt ansprechen. Dabei soll dennoch der Bezug zur Vergangenheit des Hauses nicht verloren gehen. Für die Sanierung des Gebäudes sowie die Erneuerung der Ausstellung sind Gesamtinvestitionen von 12,4 Millionen Franken nötig. Die Realisierung dieses Vorhabens ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Einwohnergemeinde und der Ortsbürgergemeinde von Rheinfelden. Die Besitzerin der Liegenschaft ist die Stadt, sie zahlt die Gebäudesanierung, während die Ortsbürgergemeinde als Betreiberin des Museums die neue Ausstellung finanziert. Letztere hat nun am Montagabend an ihrer Versammlung grünes Licht für die neue und moderne Ausstellung gegeben und brutto 5,1 Millionen Franken gesprochen. Wie stark die Ortsbürger zum Fricktaler Museum stehen, zeigte die Einstimmigkeit bei ihrem Entscheid. Da zudem über 20 Prozent aller Ortsbürger an der Versammlung teilnahmen, wurde sogar das erforderliche Quorum erreicht, womit dieser Entscheid als definitiv gilt, ohne Referendumsfrist.

Kathrin Schöb als Museumsleiterin zeigte auf, wie durch gezielten Einsatz von modernen Medien und interaktivem Einbezug des Publikums die Präsentation der Dauerausstellung lebendig und attraktiv gestaltet werden soll. Insbesondere erhalten Schulklassen neu Platz für einen spannenden Austausch mit der interessanten und besonderen Geschichte von Rheinfelden und der Region. Stadtammann Franco Mazzi unterstrich, dass man, um die Zukunft gestalten zu können, die Gegenwart verstehen und dazu die Vergangenheit kennen müsse.

Am Mittwoch entscheidet die Einwohnergemeindeversammlung über die Investitionssumme von brutto 7,4 Millionen Franken für die umfassende Sanierung des Gebäudes. Grosse Unterstützung hat das Projekt Neues Fricktaler Museum Rheinfelden auch vom Kanton erhalten. Er finanziert dieses Generationenprojekt mit 3,5 Millionen Franken aus Mitteln des Swisslos-Fonds. Dies bedeutet, dass die Nettoinvestitionen für die Einwohnergemeinde 5,2 Millionen Franken betragen. (WH)