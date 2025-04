Einsatz für den Gansinger Dorfladen

Rückzug der potenziellen Nachfolgerin mobilisiert Gemeinde und Eigentümer

Seit fast 26 Jahren betreibt Susanne Senn den Dorfladen in Gansingen. Ende Juli hört sie altershalber auf. Die Eigentümer der Liegenschaft stehen im engen Austausch mit dem Gemeinderat. Gemeinsam wird nach einer Nachfolgelösung für den Laden gesucht. «Eine Herzensangelegenheit», so Vizeammann Urban Erdin.

Susanne Hörth

«Unser oberstes Ziel ist es, den Dorfladen in Gansingen auch in Zukunft für unsere Bevölkerung zu erhalten», sagt Vizeammann Urban Erdin. Der Gansinger spricht dabei nicht nur vom Gemeinderat, sondern insbesondere von den Eigentümern der Ladenräumlichkeiten. Die Brüder Marco und Mikel Lazri aus Schlieren führen das Geschäft nicht selbst, sondern haben es an Susanne Senn vermietet. Als selbstständige Ladenbetreiberin bietet sie mehrheitlich ein Sortiment von Denner, gleichzeitig aber auch regionale Produkte an. Bereits vor einem Jahr hatte Susanne Senn angekündigt – schon damals im Pensionsalter –, dass sie Ende Juli 2025 aufhören wird (die NFZ berichtete). Damit zurück zur eingangs gemachten Bemerkung von Urban Erdin.

Rückzug von Denner

Sah es anfänglich noch danach aus, dass die Zukunft des Dorf ladens gesichert sei, so änderte sich die Situation mit dem Rückzug der potenziellen Nachfolgerin. Das bewog Denner, sich ebenfalls zurückzuziehen. Der Detailhändler wäre bereit gewesen, den Gansinger Dorfladen als Denner-Satellit weiter zu beliefern. «Wir sind nun mit Hochdruck dabei, eine Nachfolgelösung zu finden», betont Urban Erdin. Es gehöre zwar nicht zu den Aufgaben des Gemeinderats, sich um den Dorfladen zu kümmern, gleichwohl sei es eine Herzensangelegenheit, diese Infrastruktur im Dorf erhalten zu können. Gerade in einer Zeit, in der ältere Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben in ihrer Wohngemeinde führen möchten, sei es wichtig, dass im Dorf eine Einkaufsmöglichkeit vorhanden ist.

Für die Gebrüder Lazri steht der Erhalt des Ladens ebenfalls an oberster Stelle. Dafür würden sie auch Hand bieten. In diesem Sinne haben sie bereits mit den Abklärungen begonnen und Gespräche mit möglichen Detailhändlern geführt. Abgesagt hat Coop-Pronto. «Sie setzen eine Kundschaft von rund 5000 Personen pro Tag voraus», so Urban Erdin. Wenn auch der Dorfladen in Gansingen mit einem jährlichen Umsatz von gegen 2,5 Millionen Franken von der Dorfbevölkerung regelmässig genutzt wird, so sei es unmöglich, eine so hohe Laufkundschaft täglich zu generieren.

«Wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam eine Lösung finden», zeigt sich Erdin hoffnungsvoll. Kann ein Detailhändler gefunden werden, ist dieser dann auch zuständig für die Suche nach einer künftigen Pächterschaft. Auch bei rechtzeitiger Nachfolge ist ein nahtloser Übergang ohne kurzzeitige Ladenschliessung nicht möglich, weiss der Gansinger Gemeinderat. Es braucht sicherlich einige Anpassungen, Instandstellungsarbeiten, Erneuerungen der Ladeneinrichtung und auch eine Vergrösserung der Lagerfläche.