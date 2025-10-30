Einsatz für die Natur

Am vergangenen Samstag fand der 12. Naturschutztag statt, der vom Natur- und Vogelschutz Rheinfelden organisiert wurde. In mehreren Teams engagierten sich rund 35 Helferinnen und Helfer tatkräftig für die Natur. Gemeinsam wurden die Unkenwannen und Weiher im Chilli gereinigt, Strukturhaufen angelegt und Hecken nachgesetzt. Der Einsatz verlief reibungslos, die Stimmung war ausgezeichnet – und zum Abschluss wurde beim gemeinsamen Grillieren der gelungene Tag gefeiert. «Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für den grossen Einsatz und die gute Zusammenarbeit. Mit Tatkraft und Begeisterung wurde ein wichtiger Beitrag zum Erhalt unserer wertvollen Lebensräume geleistet», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)

