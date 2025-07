Einsatz für die Artenvielfalt

Kürzlich fand die jährliche Mitarbeitendenaktion der Naturenergie-Gruppe zur Bekämpfung invasiver Neophyten statt; zum ersten Mal am Standort des Wasserkraftwerks Rheinfelden. Rund 30 engagierte Mitarbeitende beteiligten sich tatkräftig an der Entfernung nicht-heimischer Pf lanzenarten und setzten damit ein deutliches Zeichen für den Schutz der heimischen Flora und Fauna. In vier Gruppen arbeiteten die Teilnehmenden bei hochsommerlichem Wetter auf insgesamt rund 34 521 Quadratmetern, was fast fünf Fussballfeldern entspricht.

Bearbeitet wurden Flächen auf der Landzunge, am Werkplatzhang, zwischen Wanderweg, Strasse und Rhein sowie am Bootshaus. Ziel der Aktion war es, invasive Pf lanzenarten zu entfernen, die heimische Arten verdrängen und so die Artenvielfalt gefährden.

«Auch wenn der Neophyten-Tag nur einmal im Jahr stattfindet, ist unser Einsatz für Umwelt und Artenvielfalt ganzjährig sichtbar», hält das Unternehmen in einer Medienmitteilung fest. Das Naturenergie-Werkdienst-Team rund um Tobias Lazarowitz pflegt die Uferbereiche kontinuierlich. (mgt)