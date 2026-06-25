Einer, der die Abläufe bereits kennt

In den vergangenen 18 Monaten hat Sylvain Steck die Funktion des Möhliner Gemeindeschreibers interimistisch ausgeübt. Nun übernimmt er das Amt definitiv. Adrian Windisch wird zudem neuer Vize-Gemeindeschreiber.

«Der Gemeinderat freut sich, bekanntzugeben, dass Sylvain Steck per 1. Juli zum Gemeindeschreiber befördert wird», heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Möhlin. Steck verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und kenne die Gemeinde Möhlin aus verschiedenen Funktionen bestens.

Lokal verankert

Seine berufliche Laufbahn begann Sylvain Steck als Auszubildender bei der Gemeinde Möhlin. «Seither hat er sich kontinuierlich weiterentwickelt und zuletzt die Funktion des Vize-Gemeindeschreibers ausgeübt.» Dank seiner fundierten Aus- und Weiterbildungen bringe er die fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für diese verantwortungsvolle Führungsfunktion mit, so der Gemeinderat in seiner Mitteilung. Sylvain Steck ist in Möhlin aufgewachsen und eng mit der Gemeinde verbunden. Seine lokale Verankerung sowie seine umfassenden Kenntnisse der Verwaltungsabläufe und Gemeindestrukturen würden einen zusätzlichen Mehrwert für die erfolgreiche Wahrnehmung seiner neuen Aufgabe darstellen.

Zur Beförderung äussert sich Gemeindeammann Loris Gerometta wie folgt: «In den vergangenen Monaten durfte ich die Zusammenarbeit mit Sylvain Steck intensiv erleben. Sein ausserordentliches Engagement, seine hohe Leistungsbereitschaft und seine tiefe Verbundenheit mit unserer Gemeinde haben mich beeindruckt. Er bringt die fachlichen, persönlichen und menschlichen Voraussetzungen mit, um die Gemeindeverwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat erfolgreich in die Zukunft zu führen.»

Neuer Vize-Gemeindeschreiber

Gleichzeitig hat der Gemeinderat Adrian Windisch zum neuen Vize-Gemeindeschreiber ernannt. Adrian Windisch war bisher als Sektionsleiter des Gemeindebüros tätig und verfügt über langjährige Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung. «Mit seiner Fachkompetenz, seiner Verlässlichkeit und seinem grossen Engagement hat er sich für diese verantwortungsvolle Funktion empfohlen.» Mit diesen Ernennungen stelle der Gemeinderat die langfristige Kontinuität und Stabilität in zwei zentralen Führungsfunktionen der Gemeindeverwaltung sicher, heisst es in der Mitteilung. Die beiden internen Nachfolgelösungen stünden für Fachkompetenz, Verlässlichkeit und die nachhaltige Weiterentwicklung der Gemeindeverwaltung. (mgt)