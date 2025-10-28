Wie jedes Jahr fand in den Herbstferien das traditionelle Windbandlager der Musikschule Unteres Fricktal in Rickenbach statt. Die Tornados und die Windband verbrachten eine ...

Eine Woche voller Musik und Abenteuer



Windbandlager 2025

Wie jedes Jahr fand in den Herbstferien das traditionelle Windbandlager der Musikschule Unteres Fricktal in Rickenbach statt. Die Tornados und die Windband verbrachten eine intensive Woche voller Proben, um am Ende ein gelungenes Abschlusskonzert zu präsentieren.

Neben dem Musizieren standen zahlreiche Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Besonders beliebt waren eine stimmungsvolle Fackelwanderung durch die Wälder von Rickenbach und eine spannende Schnitzeljagd zur Farnsburg, die mit einem gemeinsamen Grillabend endete. Die Jungleiter hatten das abwechslungsreiche Programm mit viel Liebe zum Detail organisiert. Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz: Nach den anstrengenden Proben genossen alle die köstliche Lasagne – ein echter Klassiker des Windbandlagers. Höhepunkt der Woche war das Abschlusskonzert, bei dem unter anderem das beliebte Disney-Stück Aladdin gespielt wurde. Die Tradition, jedes Jahr ein Disney- oder Pixar-Stück einzustudieren, setzt sich damit erfolgreich fort.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Lagers zeigten sich begeistert von der Woche und freuen sich bereits auf die nächste Auflage, um Musik, Spiele und die besondere Lageratmosphäre erneut zu erleben. (mgt)