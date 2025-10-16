Immobilien
Eine Woche voller Musik, Gemeinschaft und Begeisterung

  16.10.2025 Gipf-Oberfrick
Die Kinder sind nach der intensiven Probewoche in den Bergen bereit für die beiden Aufführungen am kommenden Wochenende. Foto: zVg
Jugendchor Gipf-Oberfrick im Herbstlager

Singen, lachen, Freundschaften und ganz viel Musik: Im Herbstlager in den Flumserbergen bereitete sich der Jugendchor Gipf-Oberfrick auf sein Musical «De Froschkönig» vor – mit grosser Begeisterung und viel Teamgeist.

