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Eine Woche voller Überraschungen

  21.05.2026 Aargau
Eine schöne Ferienwoche verbrachten die Gäste in Sarnen und Umgebung. Foto: zVg
Eine schöne Ferienwoche verbrachten die Gäste in Sarnen und Umgebung. Foto: zVg

Letzte Ferienwoche des Vereins «Betreute Ferien Aargau»

Der Verein «Betreute Ferien Aargau» reiste mit einer bunt gemischten Gästeschar und den Betreuerinnen nach Sarnen/Wilen.

Im Kurhaus am Sarnersee wurde die Gruppe herzlich mit Kaffee und Kuchen ...

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