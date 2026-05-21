Eine Woche voller Überraschungen

Im Kurhaus am Sarnersee wurde die Gruppe herzlich mit Kaffee und Kuchen ...

Letzte Ferienwoche des Vereins «Betreute Ferien Aargau»

Der Verein «Betreute Ferien Aargau» reiste mit einer bunt gemischten Gästeschar und den Betreuerinnen nach Sarnen/Wilen.

Im Kurhaus am Sarnersee wurde die Gruppe herzlich mit Kaffee und Kuchen empfangen.

Auf dem Wochenprogramm standen zahlreiche interessante Ausflüge: Ein Besuch im Verkehrshaus Luzern, wo die Gruppe in die Schokoladenwelt eintauchen und anschliessend verschiedene Köstlichkeiten degustieren durfte, ein Ausflug nach Glaubenberg Langis, eine Schiffrundfahrt auf dem Sarnersee sowie ein Besuch von Flüeli-Ranft auf den Spuren von Niklaus von Flüe und des Jugendstil-Hotels Paxmontana. Einige zog es zum Lädele nach Sachseln und Sarnen, andere besuchten die Glasi in Hergiswil.

Gemeinsame Kutschenfahrt

Ein besonderes Highlight der Woche war die gemeinsame Kutschenfahrt. Bei all diesen Aktivitäten hatten die Reisenden grosses Wetterglück. Mit Begegnungsrunden am Morgen, Lotto- und Spielrunden am Abend sowie gemütlichem Beisammensein war für alle etwas dabei. Auch kulinarisch wurde die Gruppe vom Kurhaus am Sarnersee verwöhnt.

Am Morgen vor der Heimreise gab es einen Wochenrückblick mit Fotos. Anschliessend überraschte der Vorstand die Gäste und die Betreuerinnen mit einem Abschiedsapéro. Nach dem Mittagessen ging es mit vielen schönen Erinnerungen im Gepäck nach Hause.

Die zwölfte und letzte Ausgabe

Es war die letzte Ferienwoche des Vereins «Betreute Ferien Aargau», der 2019 gegründet wurde und seither zwölf Ferienwochen durchgeführt hat. Der Verein dankt den Gästen für ihr Vertrauen sowie den grosszügigen Sponsoren für ihre Unterstützung. Ein besonderer Dank gilt den freiwilligen Betreuerinnen sowie den Kleinbusfahrern. Ohne ihr grosses Engagement wären diese Ferienwochen nicht möglich gewesen. (mgt/)