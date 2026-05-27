Eine Wasserfontäne schoss aus dem Boden

Am Sonntagabend kam es bei der Abzweigung Zürcherstrasse/ Magdenerstrasse in Rheinfelden zu einem Wasserrohrbruch. Eine Fontäne schoss aus dem Boden und f lutete die Bahnunterführung bei der Zürcherstrasse, die für den Verkehr für längere Zeit gesperrt werden musste. Auch die ...

Am Sonntagabend kam es bei der Abzweigung Zürcherstrasse/ Magdenerstrasse in Rheinfelden zu einem Wasserrohrbruch. Eine Fontäne schoss aus dem Boden und f lutete die Bahnunterführung bei der Zürcherstrasse, die für den Verkehr für längere Zeit gesperrt werden musste. Auch die Fussgängerunterführung beim ehemaligen «Ochsen» füllte sich teilweise mit Wasser. Durch den starken Wasserdruck wurden Steine in die Luft geschleudert, die ein parkiertes Auto beschädigten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Stadt um 21.35 Uhr.

Die aufgebotene Feuerwehr stand mit 15 Leuten im Einsatz. Sie regelten den Verkehr und setzten Pumpen ein, um die Unterführung vom Wasser zu befreien. Der Feuerwehreinsatz ging um zirka 1 Uhr in der Nacht zu Ende, wie Materialwart Lukas von Büren gegenüber der NFZ erklärt. «Als Ursache für den Rohrbruch wird Korrosion vermutet», schildert Patricia Stehlin von der Kommunikation der Stadt Rheinfelden. «Durch den Rohrbruch kam es zu einem Wasserverlust von rund 10 000 Litern pro Minute», führt sie weiter aus. Wegen der Beschädigung am Trottoir bleibe der Fussgängerstreifen bis auf weiteres gesperrt. (vzu)