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Eine Wasserfontäne schoss aus dem Boden

  27.05.2026 Brennpunkt
Fotos: zVg
Fotos: zVg

Am Sonntagabend kam es bei der Abzweigung Zürcherstrasse/ Magdenerstrasse in Rheinfelden zu einem Wasserrohrbruch. Eine Fontäne schoss aus dem Boden und f lutete die Bahnunterführung bei der Zürcherstrasse, die für den Verkehr für längere Zeit gesperrt werden musste. Auch die ...

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