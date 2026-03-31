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Eine Versammlung im Zeichen des Jubiläums

  31.03.2026 Wirtschaft, Wegenstetten
Ein unterhaltsamer Talk gab Einblick in die Bank von früher. Teilnehmer waren Jascha Schneider-Marfels (links) als Moderator, Thomas Freiermuth, Heinz Kim und Hilmar Gernet. Fotos: Janine Tschopp und Markus Raub
Ein unterhaltsamer Talk gab Einblick in die Bank von früher. Teilnehmer waren Jascha Schneider-Marfels (links) als Moderator, Thomas Freiermuth, Heinz Kim und Hilmar Gernet. Fotos: Janine Tschopp und Markus Raub

Am Samstagabend lud die Raiffeisenbank Wegenstettertal zur 100. Generalversammlung ins Zuzger Kulturzelt ein. 455 Genossenschafterinnen und Genossenschafter folgten der Einladung.

Janine Tschopp

Verwaltu ngsratspräsident Jascha Schneider-Marfels liess es sich nicht nehmen, ...

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