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Eine äusserst erfolgreiche Saison

  17.06.2026 Magden, Sport
Die 1. Damen-Mannschaft hatte in dieser Saison oft Grund zum Feiern. Nun soll kommende Saison der Aufstieg in die 1. Liga realisiert werden. Fotos: zVg
Die 1. Damen-Mannschaft hatte in dieser Saison oft Grund zum Feiern. Nun soll kommende Saison der Aufstieg in die 1. Liga realisiert werden. Fotos: zVg

Handball: Die SG Magden/Möhlin hat geliefert

Zirka fünf Jahre nach dem Zusammenschluss der Vereine aus Magden und Möhlin im Mädchen- und Frauenhandball stellen sich über alle Altersstufen Erfolge ein.

Die Juniorinnen FU14 als jüngstes reines Mädchenteam spielten eine sehr ...

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