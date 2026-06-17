Eine äusserst erfolgreiche Saison

Handball: Die SG Magden/Möhlin hat geliefert

Zirka fünf Jahre nach dem Zusammenschluss der Vereine aus Magden und Möhlin im Mädchen- und Frauenhandball stellen sich über alle Altersstufen Erfolge ein.

Die Juniorinnen FU14 als jüngstes reines Mädchenteam spielten eine sehr erfolgreiche Saison 2025/2026. Mit nur zwei Niederlagen in der Vorrunde qualifizierten sie sich bereits an Weihnachten für die Aufstiegsspiele ins «Inter» und scheiterten dort denkbar knapp mit nur einem Tor an DHB Rotweiss Thun. Nach einigen freien Tagen sammelten die Mädchen ihre Kräfte neu und griffen wieder an. Diesmal noch dominanter: Mit sechs Siegen aus sechs Spielen erreichte das Team innert kürzester Zeit erneut die Aufstiegsspiele, in welchen mit zusätzlichen zwei Siegen gegen den TV Witikon der Aufstieg mit grosser Freude erreicht wurde.

Die FU16-Juniorinnen gingen mit einem etwas kleineren Kader in die Saison 2025/2026. Das kleine, aber feine Team zeigte schnell, dass es Spiele äusserst erfolgreich gestalten kann. Mit zehn Siegen aus zehn Partien erreichte die FU16 bereits an Weihnachten souverän die «Inter-Klasse». Nach einer kurzen Weihnachtspause wurden die Anreisewege in die gesamte Schweiz weiter und die Gegner deutlich stärker. Aber auch in dieser neuen Situation gelang es den jungen Juniorinnen aus Magden und Möhlin erstaunlich gut, in dieser Liga mitzuhalten, sodass am Ende der Saison sogar der Ligaerhalt möglich gewesen wäre, wenn man nicht aufgrund der anstehenden starken Verjüngung des Teams den freiwilligen Abstieg eingereicht hätte.

Es fehlte sehr wenig

Ganz knapp am Aufstieg in die 1. Liga gescheitert ist die 1. Damen-Mannschaft der SG Magden/Möhlin/ Pratteln. Nachdem die reguläre Saison auf Rang 3 abgeschlossen werden konnte, gelang es den Frauen zwar, in den Aufstiegsspielen das Heimspiel gegen den HC Flawil mit zwei Toren Differenz siegreich zu gestalten und mit einem Polster in die Ostschweiz zu reisen. Leider war es dann eben das eine Tor zu wenig respektive zu viel und die Fricktalerinnen verloren auswärts mit drei Toren Differenz in den letzten Minuten, womit der angestrebte Aufstieg denkbar knapp verpasst wurde.

Ebenso wichtig für die Bewegung der SG Magden/Möhlin ist die 2. Damenmannschaft, welche in der 3. Liga den guten 4. Platz erreicht hat und dabei teils auch jungen Nachwuchsspielerinnen den Schritt in den Aktivsport erleichtert hat. Die Vereine aus Magden und Möhlin sind sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und der Entwicklung. Die Teams konnten weitestgehend zusammengehalten und die Trainerteams sogar noch ausgebaut werden. So steht die anstehende Saison 2026/2027 stark im Zeichen der nachhaltigen Weiterentwicklung des Juniorinnen- und Frauenbereichs. Während die 1. Mannschaft weitestgehend zusammengeblieben ist, möchte sie nun mit der Erfahrung der letzten Jahre den Aufstieg in die 1. Liga realisieren. Ausbildung, Verjüngung und Verbreiterung des Kaders mit neuen Mädchen lauten die Ziele im Juniorinnen-Bereich. (mgt)

Schweizermeisterinnen

Fünf Handballerinnen der Handball-Spielgemeinschaft aus Magden und Möhlin gewinnen als Spielerinnen des Elitekaders von Handball Nordwest den Schweizermeistertitel in der Alterskategorie FU16 Elite. «Nach zwei packenden Finalspielen gegen den LC Brühl St. Gallen, einen der besten Vereine im Frauenhandball der letzten Jahre, haben sich unsere Juniorinnen Lynn, Madleina, Silja, Seraphina und Sudenaz (v.l.n.r) mit grossem Kampfgeist, harter Trainingsarbeit und viel Teamwork mit diesem sehr bedeutenden Titel belohnt. Der TV Magden und der TV Möhlin sind sehr stolz auf euch!» (mgt)