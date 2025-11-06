Eine unverzichtbare Unterstützung

Dankeschön den freiwilligen Helfenden

Ohne das selbstlose Engagement freiwilliger Helferinnen und Helfer könnte der Verein «Senioren für Senioren» Möhlin seine vielfältigen Angebote nicht in der gewohnten Qualität und Kontinuität durchführen. Veranstaltungen wie zum Beispiel die Kaffeestube, der Mittagstisch, der Jass-Nachmittag, der Grillanlass und die Vorträge – sie alle profitieren massgeblich von der tatkräftigen Unterstützung der Freiwilligen. Diese Einsätze werden ausnahmslos von engagierten Helferinnen und Helfern unterstützt, die ihre Zeit und Energie unentgeltlich und mit grossem Einsatz zum Wohle der Senioren und Seniorinnen in Möhlin einbringen.

Als Zeichen der Anerkennung

Um diesen wertvollen Beitrag gebührend zu würdigen, lädt der Vorstand jedes Jahr die Helferinnen und Helfer zu einem besonderen Ereignis ein: dem traditionellen Helferessen. «Dieses gemütliche Beisammensein dient als Zeichen der Anerkennung und Dankbarkeit für die unzähligen Stunden, die unsere Freiwilligen in die verschiedenen Aktivitäten investieren und somit das Rückgrat des Vereins bilden», teilt der Vorstand mit. Es sei eine Gelegenheit, sich bei den engagierten Helfenden für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre wertvolle Unterstützung zu bedanken.

Der Vorstand hält fest: «Ein herzliches Dankeschön gilt allen, die durch ihren freiwilligen Einsatz das soziale Miteinander in Möhlin stärken und die Gemeinschaft der Senioren mitgestalten. Ohne sie wäre der Erfolg unseres Vereins nicht möglich.» (mgt)