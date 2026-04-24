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Eine unerwünschte Ewigkeit

  24.04.2026 Stein
Aushubarbeiten in Stein bei der neuen Kanti. Foto: Susanne Hörth
Aushubarbeiten in Stein bei der neuen Kanti. Foto: Susanne Hörth

Das Thema Bodenschutz rückt zunehmend in den Fokus

Die Gesamtkosten für den Aushub für die neue Kanti Stein betragen 4,5 Millionen Franken, davon entfallen 2,8 Millionen für die fachgerechte Entsorgung des mit synthetischen Chemikalien belasteten Erdreichs. Für ...

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