Eine Tradition macht Halt in Laufenburg und Rheinfelden

Am 20. August 2026 wird die traditionsreiche Hirsebreifahrt von Zürich nach Strassburg in Laufenburg und in Rheinfelden Halt machen. Dieses historische Brauchtum fand seinen Ursprung im Jahr 1456 und wird seit dem Zweiten Weltkrieg alle zehn Jahre durchgeführt.

Am 20. August 2026 wird die traditionsreiche Hirsebreifahrt von Zürich nach Strassburg in Laufenburg und in Rheinfelden Halt machen. Dieses historische Brauchtum fand seinen Ursprung im Jahr 1456 und wird seit dem Zweiten Weltkrieg alle zehn Jahre durchgeführt.

Janine Tschopp

Die Hirsebreifahrt lehnt an eine Begebenheit aus dem Jahr 1456 an. Damals wollte die Stadt Zürich ihre Verbundenheit mit Strassburg unter Beweis stellen und schickte einen Topf frisch gekochten Hirsebreis auf dem Wasserweg den Rhein hinunter. Ohne Wehr und Schleusen ging das schnell und der Brei erreichte sein Ziel noch warm. Dies war ein symbolträchtiger Beweis für die gute Verbindung zwischen den beiden Städten. Bis heute wird die Geschichte mit der Hirsebreifahrt lebendig gehalten und alle zehn Jahre als Zeichen der Freundschaft und des grenzüberschreitenden Miteinanders ausgiebig gefeiert.

Halt in Laufenburg und Rheinfelden

Dieses Jahr wird die Hirsebreifahrt vom 19. bis 23. August 2026 durchgeführt. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Hirsebreifahrt-Teilnehmenden am 20. August um 14.05 Uhr in Laufenburg anlegen und dort durch eine Delegation der Stadt Laufenburg willkommen geheissen. Begleitet von Böllerschüssen werden die Schiffe um 15 Uhr wieder abfahren. «Die Hirsebreifahrt ist immer ein besonderer Anlass. Der Halt in Laufenburg geht zurück auf die historische Wasserstrasse. Der Laufen war schon immer ein Hindernis, welches mit besonderem Aufwand überwunden werden musste», erklärt der Laufenburger Stadtammann René Leuenberger gegenüber der NFZ. Für ihn persönlich ist es die vierte Hirsebreifahrt, an welcher er dabei ist. «Als Präsident der Pontoniere war ich 1996, 2006 und 2016 dabei, heuer als Stadtammann von Laufenburg.»

Empfang, exklusives Fischessen und Übernachtung in Rheinfelden

Ebenfalls am 20. August, um 19.05 Uhr, werden die Teilnehmenden der Hirsebreifahrt bei der Schifflände in Rheinfelden erwartet. «Wir freuen uns, auch dieses Jahr als offizieller Etappen- und Übernachtungsort zu fungieren und die Hirsebreifahrerinnen und Hirsebreifahrer in unserer Stadt willkommen zu heissen», sagt Nicolás Schmid, Leiter Stadtmarketing der Stadt Rheinfelden. Nach einem öffentlichen Apéro, der um 18.30 Uhr startet, werden die Hirsebreifahrerinnen und -fahrer durch den Rhein-Club Rheinfelden zum Fischessen eingeladen. Stefan Wartmann, Vizepräsident des Rhein-Clubs Rheinfelden, erklärt: «Seit unserer Gründung 1876 sind wir freundschaftlich mit dem Limmat-Club Zürich, der die traditionelle Fahrt seit dem Zweiten Weltkrieg organisiert, verbunden.» Nach dem Limmat-Club Zürich, der 1869 als erster Wasserfahrverein gegründet wurde, ist der Rhein-Club Rheinfelden der zweitälteste Wasserfahrverein schweizweit. Vor zehn Jahren durfte Wartmann an der mehrtätigen Hirsebreifahrt mitfahren. «Das war ein unvergessliches Erlebnis.»

Nach zehn Jahren ist es nun endlich wieder soweit und die historische Hirsebreifahrt mit ihren gegen 100 Teilnehmenden wird sich von Zürich nach Strassburg auf den Wasserweg machen und traditionellerweise in Laufenburg und Rheinfelden herzlich empfangen werden.