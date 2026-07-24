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Eine Tradition macht Halt in Laufenburg und Rheinfelden

  24.07.2026 Rheinfelden
Impressionen der Hirsebreifahrt 2016, die auch dieses Jahr in Rheinfelden und in Laufenburg Halt machen wird. Fotos: zVg (teilweise von Henri Leuzinger)
Impressionen der Hirsebreifahrt 2016, die auch dieses Jahr in Rheinfelden und in Laufenburg Halt machen wird. Fotos: zVg (teilweise von Henri Leuzinger)

Am 20. August 2026 wird die traditionsreiche Hirsebreifahrt von Zürich nach Strassburg in Laufenburg und in Rheinfelden Halt machen. Dieses historische Brauchtum fand seinen Ursprung im Jahr 1456 und wird seit dem Zweiten Weltkrieg alle zehn Jahre durchgeführt.

Janine Tschopp

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