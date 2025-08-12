Eine Sommerattraktion

Die EM-Schüür ist zurückgebaut, die Dekoration abgehängt und die Tore sind (zu-) gefallen. Was als riesige Ungewissheit gestartet hat, entpuppte sich dank grossem Rückhalt in der Bevölkerung in ...

Positive Bilanz der EM-Schüüre Wegenstetten

Die EM-Schüür ist zurückgebaut, die Dekoration abgehängt und die Tore sind (zu-) gefallen. Was als riesige Ungewissheit gestartet hat, entpuppte sich dank grossem Rückhalt in der Bevölkerung in Wegenstetten und umliegenden Gemeinden als tolle Sommerattraktion.

Die Frauenriege Wegenstetten durfte beim Auf- und Abbau auf die routinierte Hilfe der Männerriege zählen. Während der neun Übertragungsabende packten viele Helfende aus dem Verein inklusive Familienmitglieder zu. Natürlich gab es einzelne Abende, die weniger attraktiv waren. Trotzdem gab es immer wieder Gäste, die fürs Abendessen vorbeischauten und Vereine, die nach ihrem Training einkehrten. Ein herzliches Dankeschön geht an die Nachbarschaft für die unruhigeren Nächte wegen den mitfiebernden Fans. Riesig gefreut hat sich das OK über die Sponsoren. Wie sich dieses Abenteuer auf die Vereinskasse auswirkt, wird sich noch zeigen. Gewiss ist aber, dass die tolle Stimmung innerhalb des Vereines, die generationenverbindenden Abende und die vielen Besuchenden noch lange positiv in Erinnerung bleiben werden. (mgt)