Der Frauenverein Frick befreit sich vom verstaubten Image

«Motiviert. Stark. Gemeinsam.» So lautet das neue Motto des Frauenvereins Frick und genau so vertraten die Vorstandsfrauen am Montagabend ihre Vision von einem Frauenverein, der es schafft, sich vom Staub zu befreien, ...