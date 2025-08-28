Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Eine sehr schöne Kooperation»

  28.08.2025 Rheinfelden
Gemeinsam für die Weiterbildung: Das Berufsbildungszentrum und die HKV Nordwest arbeiten zusammen. Am Montag waren Mitglieder des Gewerbevereins Rheinfelden im Engerfeld zu Gast. Foto: Valentin Zumsteg
Gemeinsam für die Weiterbildung: Das Berufsbildungszentrum und die HKV Nordwest arbeiten zusammen. Am Montag waren Mitglieder des Gewerbevereins Rheinfelden im Engerfeld zu Gast. Foto: Valentin Zumsteg

Das Berufsbildungszentrum Fricktal und die HKV Nordwest arbeiten seit 2022 im Bereich Weiterbildung zusammen. Am Montag kam der Gewerbeverein Rheinfelden zu Besuch. Die Gewerbler durften gleich auf der Schulbank Platz nehmen.

Valentin Zumsteg

Aktuell zählt das ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote