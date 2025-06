EINE SEEFAHRT MIT DER MUSIKGESELLSCHAFT GANSINGEN

Die Musikgesellschaft Gansingen hat erfolgreich am Musiktag in Sulz teilgenommen. Die Musikgesellschaft Gansingen durfte am Sonntagmorgen als erste Musikgesellschaft ihr Konzertstück präsentieren. Sie spielten das Stück «Imagasy» von Thiemo Kraas unter der Leitung des ...

Die Musikgesellschaft Gansingen hat erfolgreich am Musiktag in Sulz teilgenommen. Die Musikgesellschaft Gansingen durfte am Sonntagmorgen als erste Musikgesellschaft ihr Konzertstück präsentieren. Sie spielten das Stück «Imagasy» von Thiemo Kraas unter der Leitung des Dirigenten Michel Byland. Der Paradeauftritt mit Evolution unter dem Motto: «Eine Seefahrt, die ist lustig» begeisterte das Publikum und auch die Experten und die MG gewannen diese Kategorie sogar! Am Abend wurde dann noch Roman Hüsler, seit 25 Jahren aktives Mitglied, zum kantonalen Veteranen ernannt. (mgt)