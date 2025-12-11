Eine Rheinfelder Eiche für den Stadtammann

Per Ende Jahr gibt Franco Mazzi auch das Amt als Stadtammann der Ortsbürgergemeinde von Rheinfelden ab. An seiner letzten Versammlung wurden seine grossen Verdienste gewürdigt und ehrenvoll verdankt.

Der Stadtrat ist sowohl für die Einwohnergemeinde als auch für die Ortsbürgergemeinde das verantwortliche Exekutivorgan. Stadtammann Franco Mazzi amtete somit in seiner gesamten 20-jährigen Amtszeit als Stadtammann auch als «oberster» Ortsbürger. Am Montag führte er im ehrwürdigen Rathaussaal seine letzte Versammlung durch – für einmal ungewohnt locker. Vielleicht, weil er sich des unmittelbar bevorstehenden Endes seiner Stadtratskarriere bewusst war, oder vielleicht auch, weil er sich in der Familie der Ortsbürger besonders wohl fühlt. Der Aufmarsch dieser «Einheimischen» war denn an diesem Montag auch überwältigend: 70 von insgesamt 306 Ortsbürgerinnen und Ortsbürgern wollten der Versammlung, und wohl auch der Verabschiedung von Mazzi, beiwohnen. Die ordentlichen Geschäfte der Versammlung gingen diskussionslos über die Bühne. Nach der Genehmigung des Budgets 2026, welches mit einem positiven Ergebnis von 1,1 Millionen Franken abschliesst, wurden sieben neue Ortsbü rgeri n nen u nd Ortsbü rger aufgenommen. Die Versammlung erteilte Markus, Christina und Lisa Flückiger, Davina Benkert, Claudia Rohrer, Daniela Probst und Susanna Schlittler das Ortsbürgerrecht der Gemeinde Rheinfelden. In die Finanzkommission wurden Markus Häfliger, Thomas Herzog, Jolanda Rohrer, Martin Lustenberger und Salome Obrist gewählt. Als Mitglieder des Wahlbüros erhielten Andreas Budmiger, Philipp Büchele, Markus Weinberger, Lukas von Büren und Martina Buser die Zustimmung der Versammlung.

Nicht nur für Franco Mazzi war dies die letzte Ortsbürgerversammlung in offizieller Funktion, auch Vizeammann Walter Jucker hört per Ende 2025 auf. Der Stadtammann dankte ihm für seinen Einsatz und seine Unterstützung bei vielen Fragen, welche die Ortsbürgergemeinde betrafen. Dem Präsidenten der Ortsbürgerkommission, Walter Herzog, war es vorbehalten, Stadtammann Franco Mazzi für sein grosses Engagement für die Ortsbürgergemeinde zu würdigen. Er bezeichnete es als Glücksfall für Rheinfelden, dass Mazzi vor 23 Jahren Ja gesagt hatte, als Stadtrat zu kandidieren und drei Jahre später auch das Stadtammann-Amt übernommen hat. Neben seinem enorm grossen und erfolgreichen Einsatz betonte Herzog insbesondere das Herzblut, welches Mazzi in seine Ortsbürgertätigkeit steckte. Besonders deutlich kam dies jeweils beim traditionellen Martiniessen zum Vorschein, spürte man doch bei Franco Mazzis Ansprachen seine grosse Freude – er schien sich einfach sehr wohlzufühlen in seiner «Ortsbürger-Familie».

Strategisches Denken

Besonders hob Herzog Franco Mazzis grosse Wertschätzung im Umgang mit Menschen, sein strategisches Denken mit Weitblick und sein Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gesellschaft hervor. Dank seinem umsichtigen Wirken hat er zur finanziellen Stärkung der Ortsbürgergemeinde beigetragen und verschiedene grosse Projekte erfolgreich zum Abschluss gebracht. Mit langanhaltendem Applaus dankten die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger ihrem langjährigen «Stadtvater» für sein grosses und erfolgreiches Wirken. Als Zeichen der Wertschätzung und für seine Verdienste schenkte die Ortsbürgergemeinde dem abtretenden Stadtammann Mazzi eine stattliche und stolze Rheinfelder Eiche! Sie ist 150 – 200 Jahre alt und steht in der Weierhalde. «Die Eiche ist kräftig, stolz, langlebig, robust, resistent, aus hartem Holz und hat eine charakteristische und schöne Maserung. Die Eiche ist auch Symbol für Einheit, Ewigkeit und Frieden» sagte Walter Herzog. «Alles Eigenschaften, die auch bestens zu Franco Mazzi passen.» Zudem blicke diese besondere Eiche in Richtung Stadt Rheinfelden, Augarten, Feldschlösschen und den Juraweg, alles für den Stadtammann wichtige Orte. Symbolisch für diese Eiche wurde ihm im Rathaussaal die Messingtafel mit der Inschrift «Franco Mazzi-Eiche, Stadtammann 2006 – 2025. für seine grossen Verdienste für die Ortsbürgergemeinde Rheinfelden» überreicht. Diese wird am Fusse der Eiche platziert. Sichtlich gerührt und für einmal mit fehlenden Worten nahm Stadtammann Franco Mazzi dieses einzigartige Geschenk entgegen und dankte «seiner Ortsbürger-Familie» für die grosse Wertschätzung. (nfz)