Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine neue Masche kommt an

  07.02.2026 Frick
Stricken und Häkeln in Kinosesseln zum Takt der ABBA-Songs. Foto: Sonja Fasler
Stricken und Häkeln in Kinosesseln zum Takt der ABBA-Songs. Foto: Sonja Fasler

Klappernde Stricknadeln in besonderer Atmosphäre: Der Fricker Kinotempel Monti hat am vergangenen Samstagabend mit einem Strick-Kino Neuland betreten. Das Kinobetreiberpaar Martina Welti und Philipp Weiss waren selbst gespannt, wie der Event angenommen würde. Und es wurde auf Anhieb ein ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote