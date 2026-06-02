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Eine neue Art der Präsentationsform

  02.06.2026 Laufenburg
Schülerinnen und Schüler erklärten, weshalb gerade dieses oder jenes Buch bei ihnen so gut ankommt.
Schülerinnen und Schüler erklärten, weshalb gerade dieses oder jenes Buch bei ihnen so gut ankommt.

Wie spannend Bücher vorgestellt werden können, zeigten Lernende der Kreisschule Regio Laufenburg, als sie ihren Eltern und anderen Interessierten ihre Lieblingsbücher und fünf passende Gegenstände präsentierten.

Regula Laux

«Nachdem wir Buchvorstellungen im ...

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