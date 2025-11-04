EINE MUSIKALISCHE WELLE VOLLER EMOTIONEN

Die Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof durfte kürzlich ihr Jahreskonzert unter dem Motto «Musikwelle 193» in der Turnhalle Oberhof performen. Die Schwestern Jolanda und Ramona Amsler führten in ihrem neu eröffneten Radiostudio – in dem die Stücke der Musikgesellschaft Wölflinswil-Oberhof unter der Leitung von Svend König rauf und runter gespielt wurden – mit viel Charme und Humor durch das Konzert. Ein besonderer musikalischer Höhepunkt war das Duett von Matthias und Adrian Amsler. Mit ihren harmonischen Klängen zauberten sie Wärme in die Turnhalle. Neben all der Musik durfte in der Radioshow natürlich auch ein Interviewgast nicht fehlen: unsere Präsidentin Käthi Näf. Sie blickte auf die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres zurück und stellte das neue Sponsoringkonzept vor, das helfen soll, die über 20 Jahre alte Uniform zu ersetzten sowie weitere grössere Ausgaben zu finanzieren. (mgt)