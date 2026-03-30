Eine musikalische Vision in vier Stimmen

Das «Vision String Quartet» präsentiert am 16. April, im Rahmen der Klassik Sterne Rheinfelden, ihr spannendes Programm «Spectrum 2» im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden.

«Vision String Quartet»

Das «Vision String Quartet» präsentiert am 16. April, im Rahmen der Klassik Sterne Rheinfelden, ihr spannendes Programm «Spectrum 2» im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden.

Innovativ und vielseitig – mit diesen Worten wird das «Vision String Quartet» international gefeiert. Als eines der besten Streichquartette seiner Generation bringt das Ensemble einen neuen Klang auf die Bühne, indem es komplett ohne Noten spielt. Diese Art, Musik zu machen, ermöglicht den Musikern interpretatorische Freiheiten und ein intensiveres Spiel, das sofort auf das Publikum überspringt. Durch das Wandeln zwischen dem klassischen Streichquartett-Repertoire und Genres wie Folk, Pop, Rock, Funk und Minimal Music liefern sie ein vielseitiges und spannendes Konzerterlebnis.

Das Markenzeichen der vier Musiker Florian Willeitner, Daniel Stoll, Leonard Disselhorst und Sander Stuart ist das Auswendigspielen mit klassisch-romantischem sowie mit ihrem zeitgenössischen Repertoire. Neben dem Musizieren komponieren sie auch eigene Stücke, die sie auf bereits zwei erfolgreichen Alben veröffentlicht haben. Mit diesen Alben entwickelt das Quartett seinen genreübergreifenden Stil weiter und unterstreicht seine stetig wachsende Bedeutung als Ensemble.

Ihr aktuelles Programm reicht von klassischen Werken wie das Streichquartett in D-Dur von Mozart und Schostakowitschs Nr.7 in fis-Moll bis hin zu selbst komponierten Stücken, die von Jazz, Folk und Rock inspiriert sind. Das Zusammenspiel des Quartetts ist mitreissend und verleiht den Streichinstrumenten durch den Einsatz von Licht- und Tontechnik einen ganz eigenen Klang. (mgt)

Klassik Sterne Rheinfelden:

Vision String Quartet,

Donnerstag, 16. April, 20 Uhr,

Kurbrunnenanlage Rheinfelden

Weitere Informationen: www.klassiksterne-rheinfelden.com