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Eine musikalische Vision in vier Stimmen

  30.03.2026 Rheinfelden
Das «Vision String Quartet» gilt als eines der besten Streichquartette seiner Generation. Foto: zVg
Das «Vision String Quartet» gilt als eines der besten Streichquartette seiner Generation. Foto: zVg

«Vision String Quartet»

Das «Vision String Quartet» präsentiert am 16. April, im Rahmen der Klassik Sterne Rheinfelden, ihr spannendes Programm «Spectrum 2» im Musiksaal der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden.

Innovativ und vielseitig – ...

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