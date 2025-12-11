«Eine Million Sterne» auf der Brücke

Am Samstag, 13. Dezember, erleuchtet die «Eine Million Sterne»-Aktion in Rheinfelden von 16 bis 19 Uhr. Caritas und Freiwillige setzen ein Zeichen der Solidarität für Armutsbetroffene. Auf der alten Rheinbrücke werden Kerzen aufgestellt, und am Infostand bei der ...

Am Samstag, 13. Dezember, erleuchtet die «Eine Million Sterne»-Aktion in Rheinfelden von 16 bis 19 Uhr. Caritas und Freiwillige setzen ein Zeichen der Solidarität für Armutsbetroffene. Auf der alten Rheinbrücke werden Kerzen aufgestellt, und am Infostand bei der Fröschweid (beim Brunnen) können Besucherinnen und Besucher mehr über Armut erfahren und Sternenlicht-Gläser erwerben. Der Erlös kommt Menschen in der Region zugute.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die St. Josefskirche (Hermann Keller-Str. 8, 4310 Rheinfelden) verlegt. (mgt)