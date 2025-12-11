Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Eine Million Sterne» auf der Brücke

  11.12.2025 Rheinfelden

Am Samstag, 13. Dezember, erleuchtet die «Eine Million Sterne»-Aktion in Rheinfelden von 16 bis 19 Uhr. Caritas und Freiwillige setzen ein Zeichen der Solidarität für Armutsbetroffene. Auf der alten Rheinbrücke werden Kerzen aufgestellt, und am Infostand bei der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote