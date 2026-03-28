Eine Juristin und Weltenwandlerin

Neues Buch von Rheinfelder Autorin

Aline Atman leitet die Rechtsabteilung der Brauerei Feldschlösschen. In ihrer Freizeit schreibt sie packende Geschichten. Soeben ist ihr zweites Buch erschienen. Es spielt an einer Schule für den Nachwuchs des organisierten Verbrechens.

Valentin Zumsteg

Tagsüber seriöse Juristin bei Feldschlösschen, abends Autorin mit blühender Fantasie und viel Disziplin: Das ist Aline Atman, die mit ihrer Familie seit 2018 in Rheinfelden wohnt. «Das Schreiben ist für mich ein Abenteuer ausserhalb des Alltags. Ich bewege mich in einer Welt, die ich selbst erschaffen kann», erzählt die Leiterin der Rechtsabteilung der grössten Brauerei der Schweiz. Jeden Abend setzt sie sich zuhause an den Computer und schreibt mindestens 2000 Wörter – das ist ihr Ziel. «Am Wochenende sind es 3000 bis 3500», erklärt die 41-jährige Mutter einer 16-jährigen Tochter und eines 4-jährigen Sohns. «Das Schreiben ist für mich eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung, die mir mehr gibt, als stundenlang Netflix zu schauen oder Bücher als Leserin zu konsumieren.»

Freiheit, Identität und Liebe

Atman, die im bernischen Moosseedorf und im deutschen Bonn aufgewachsen ist, hat schon als Kind und Jugendliche gerne geschrieben. Sie strebte eigentlich einen kreativen Beruf an, doch ihr Vater plädierte für ein Studium der Medizin, der Wirtschaft oder der Jurisprudenz. Sie entschied sich schliesslich für ein Jura-Studium in St. Gallen. In der Corona-Zeit begann sie wieder mit dem Schreiben. Ihr erstes Jugendbuch mit dem Titel «Perfect Storms – Auf den Spuren der Aurora» veröffentlichte sie 2021 im Eigenverlag.

Am 11. März ist jetzt ihr zweites Buch erschienen, diesmal beim Berliner Ueberreuter Verlag. «Evil Elite – Der Kodex der Ehre» spielt im Eliteinternat Fort Rock, wo die Söhne und Töchter von Profiverbrechern ausgebildet werden. Dort lernen sie alles über Macht, Manipulation und Loyalität – so wie ihre Eltern dies erwarten. Im Zentrum der Geschichte steht Frankie, die Adoptivtochter eines gefürchteten Mafiabosses. Sie kämpft um Freiheit, Identität und Liebe. «An alle, die in Fussstapfen treten sollen, die nicht zu ihren Füssen passen. An alle, die vor lauter Erwartungen ihre Wünsche nicht sehen. An alle, die im Schatten anderer ihren eigenen Kompass suchen. Dieses Buch ist für euch», schreibt Aline Atman einleitend zum Buch, das sich an Jugendliche ab 14 Jahren und junge Erwachsene richtet.

Verschiedene Puzzleteile für diese Geschichte hatte sie schon länger im Kopf. Eines davon war die Szene eines Mädchens, das über dem Central Park in New York an einem Geländer steht und in die Tiefe schaut, obwohl sie Höhenangst hat. Dann war da der Satz: «Eine Kugel für meinen Bruder». Er inspirierte sie, schaffte es schlussendlich aber nicht ins fertige Buch. Als ihr die Idee für eine Schule des organisierten Verbrechens kam, passte alles zusammen. Im Februar 2024 begann sie mit dem Schreiben, im August des gleichen Jahres war der Abgabetermin. «Wenn ich mal dran bin, dann ziehe ich es durch.»

«Wie ein Vertrag mit sich selbst»

Ihre Ausbildung als Juristin hilft ihr beim Schreiben. «Ein Manuskript ist wie ein Vertrag mit sich selbst und der Geschichte. Es sollte keine unnötigen Wiederholungen, keine Widersprüche und auch keine gröberen Lücken haben, die man wieder füllen muss. Wenn man nach dem Prinzip des optimalen Vertrags vorgeht, kommt man irgendwann zu einem funktionierenden Manuskript.» Beim Entwickeln der Charaktere helfen ihr auch die Gespräche mit ihrer Tochter Sienna. Sie ist im Alter der Hauptpersonen und bringt so den Blickwinkel der Jugendlichen mit ein. Die gemeinsame Arbeit an den Geschichten macht beiden Spass.

Obwohl «Evil Elite» erst seit ein paar Wochen in den Läden liegt, ist bereits die zweite Auflage gedruckt worden. «Die erste war dank Bestellungen des Buchhandels fünf Wochen vor dem Erscheinungsdatum ausverkauft.» Die Geschichte scheint also einen Nerv getroffen zu haben. Die genauen Verkaufszahlen interessieren Aline Atman aber nicht besonders. Sie schreibt schon am nächsten Buch, das im gleichen Verlag erscheinen soll. Weitere Manuskripte hat sie in der Schublade. Es wird also noch viel zu lesen geben von der schreibenden Juristin.

«Evil Elite – Der Kodex der Ehre» von Aline Atman. Verlag Ueberreuter. Im Buchhandel erhältlich.