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Eine Herzensangelegenheit hat sich entwickelt

  01.05.2026 Sulz
VR-Präsident Alex Stäuble (stehend) begrüsst mit seinem Gremium (v.l.) Francesca Lo Pumo, Raphael Wächter, Reto Weiss die Anwesenden. Foto: Ludwig Dünner
VR-Präsident Alex Stäuble (stehend) begrüsst mit seinem Gremium (v.l.) Francesca Lo Pumo, Raphael Wächter, Reto Weiss die Anwesenden. Foto: Ludwig Dünner

5-Jahr-Jubiläum der Sulzer Zentrum AG

2020 war es eine Vison, 2021 wurde sie gegründet: Heute darf die Zentrum AG auf fünf erfolgreiche Jahre zurückschauen. Dass er sich auf dem Erfolg nicht ausruhen, zeigte der Verwaltungsrat mit neuen Visionen an der ...

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