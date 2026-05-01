Eine Herzensangelegenheit hat sich entwickelt

2020 war es eine Vison, 2021 wurde sie gegründet: Heute darf die Zentrum AG auf fünf erfolgreiche Jahre zurückschauen. Dass er sich auf dem Erfolg nicht ausruhen, zeigte der Verwaltungsrat mit neuen Visionen an der ...

5-Jahr-Jubiläum der Sulzer Zentrum AG

2020 war es eine Vison, 2021 wurde sie gegründet: Heute darf die Zentrum AG auf fünf erfolgreiche Jahre zurückschauen. Dass er sich auf dem Erfolg nicht ausruhen, zeigte der Verwaltungsrat mit neuen Visionen an der Generalversammlung auf. An dieser standen auch aktuelle Projekte im Bereich Energie im Fokus.

Ludwig Dünner

In Sichtweite des «Zentrums» liegt die Event-Schüür. «Dieses Lokal wurde von Rita und Peter Eichenberger mit Herzblut zum Leben erweckt und bis heute betrieben», so Alex Stäuble, Verwaltungsratspräsident der Zentrums AG. «Deshalb sind wir mit unserer Versammlung hier am richtigen Ort», ergänzte er. 88 Aktionäre der Zentrum AG konnte Stäuble zur Jubiläumsversammlung begrüssen. «Diese Versammlung soll eine Wertschätzung für unsere gemeinsame Herzensangelegenheit sein», begrüsste er die Teilnehmenden.

Erfolgreiches Vereinsjahr

«Wir kommunizieren wertschätzend, transparent und ehrlich», betonte Stäuble. So wurde auch das vergangene Jahr vom Verwaltungsrat transparent präsentiert. Die Aktien im Wert von 475 000 Franken wechselten auch im vergangenen Vereinsjahr ihre Besitzer nicht. Alex Stäuble wies darauf hin, dass es in dieser Hinsicht sehr ruhig sei und es sogar eine Warteliste bei Aktien-Interessenten gebe. Der Verwaltungsratspräsident konnte zudem die positive Finanzlage der Zentrum AG präsentieren. Die Jahresrechnung wurde ohne Wortmeldungen einstimmig angenommen sowie dem Verwaltungsrat die Décharge erteilt. Raphael Wächter erläuterte aus dem Ressort Liegenschaft und Unterhalt die Arbeiten, welche im vergangenen Jahr wie geplant erledigt werden konnten. Es waren vor allem Reinigungs- und Sanierungsarbeiten im Aussenbereich. Raphael Wächter konnte ausserdem mitteilen, dass neben dem Ladenlokal alle Räume vermietet sind, neu sogar noch das Dachgeschoss. Er informierte die Versammlung weiter darüber, dass Visionen für die Zukunft im Bereich Energie vorhanden seien. Dazu gehören LEG (lokale Elektrizitätsgemeinschaft) mit Batteriespeicher wie auch vZEV (Virtueller Zusammenschluss zum Eigenverbrauch). Wie komplex das Thema ist, verdeutlichte das Referat von Remo Hotz von der AEW im zweiten Teil der Versammlung. Raphael Wächter zeigte sich überzeugt, dass trotz der komplexen Materie eine Lösung für das visionäre Thema gefunden werden kann.

Die Meilensteine

Verwaltungsrat Reto Weiss liess die fünf zurückliegenden Jahre nochmals Revue passieren und streifte die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Zentrum AG. Was als eine Idee von fünf Sulzerinnen und Sulzer begann, rettete im Jahr 2021 mit der Gründung der Zentrum AG den Sulzer Dorf laden. So konnten in rund einem Monat Aktien in der Höhe von 400 000 Franken verkauft werden. Mit Volg und der Raiffeisenbank konnten zwei starke Partner und Mieter gefunden werden. Beide sind bis heute noch im Mietverhältnis mit der Zentrum AG. Dass es für den Ladenbesitzer Volg wie erwartet läuft und jährlich bessere Umsätze erzielt werden konnten, führte dazu, dass Volg den Vertrag, welcher Ende 2027 abgelaufen wäre, bereits bis ins Jahre 2032 verlängert hat. Zum Schluss appellierte der Verwaltungsrat an die Anwesenden, dass er gerne innovative Ideen entgegennehme: «Ihr dürft jederzeit aktiv werden und uns in unseren Visionen unterstützen», so Alex Stäuble zum Abschluss. Er bedanke sich bei seine beiden Verwaltungsratskollegen, Raphael Wächter und Reto Weiss. Der Dank galt auch der neuen Sekretärin Francesca Lo Pumo, welche seit dem 1. Oktober 2025 im Amt ist.