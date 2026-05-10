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Eine Geschichte, wie aus dem Bilderbuch

  10.05.2026 Möhlin
Schritt für Schritt eine Geschichte erleben: Andrea Fischler und Franz Böller an einer der Stationen des Bilderbuchweges.
Schritt für Schritt eine Geschichte erleben: Andrea Fischler und Franz Böller an einer der Stationen des Bilderbuchweges.

Rein in den Sonnenpark, raus ins Abenteuer – und die ganze Familie darf sich freuen

Der Leiterin der Bibliothek ist’s ein Herzensprojekt, dem Virtuosen an der Kettensäge war’s ein Vergnügen und für die Kleinsten wird’s ein Abenteuer: Möhlin hat ...

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