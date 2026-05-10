Eine Geschichte, wie aus dem Bilderbuch

Der Leiterin der Bibliothek ist’s ein Herzensprojekt, dem Virtuosen an der Kettensäge war’s ein Vergnügen und für die Kleinsten wird’s ein Abenteuer: Möhlin hat ...

Rein in den Sonnenpark, raus ins Abenteuer – und die ganze Familie darf sich freuen

Der Leiterin der Bibliothek ist’s ein Herzensprojekt, dem Virtuosen an der Kettensäge war’s ein Vergnügen und für die Kleinsten wird’s ein Abenteuer: Möhlin hat jetzt einen Bilderbuchweg.

Ronny Wittenwiler

Irgendwo im Dorf, da sitzt er seelenruhig und gekrönt; einer aus gutem Holz, wachgeküsst von der Kettensäge des Franz Böller. Wer sucht, der findet: den Froschkönig. Für diese Suche begebe man sich zum Möhliner Sonnenpark, zücke das Smartphone und schon kann das Abenteuer beginnen. Dort nämlich, hinter der Bushaltestelle, ist der Ausgangspunkt für einen fabelhaften Stationenweg durchs Dorf, den Andrea Fischler am Mittwochmorgen eröffnen konnte. «Wir freuen uns sehr», sagt die Leiterin der Bibliothek Möhlin. Sie hatte die Idee schon lange mit sich herumgetragen. «Jetzt können wir hinter dieses Herzensprojekt ein richtig grosses Häkchen setzen.»

Entstanden ist ein sogenannter Bilderbuchweg. Er nimmt die kleinen und selbstverständlich auch die grossen Abenteurer mit auf eine Reise. Kinder und solche, die es irgendwie auch ein bisschen bleiben wollen, bekommen auf diesem Weg eine Geschichte erzählt, aufgeteilt auf die verschiedenen Stationen. Ach ja, und übrigens: «Weisst du, was ein Opossum ist?»

Eine neugierige Maus

Ein QR-Code an den einzelnen Stationen lässt die bebilderte Geschichte direkt aufs Smartphone zaubern. «Eltern oder Kinder selbst können sie dann unterwegs einander vorlesen», sagt Andrea Fischler (optional kann man die Geschichte auch übers Smartphone vorlesen lassen). Den Anfang macht eine neugierige Maus, die sich auf Entdeckungsreise durch die Tierwelt begibt – voller Fragen, Überraschungen und neuer Begegnungen. Das Bilderbuch «Weisst du, was ein Opossum ist?» schreibt damit Geschichte – als allererste nämlich, die auf dem Stationenweg durchs Dorf zu hören ist. «Unser Ziel ist es, den Bilderbuchweg jährlich mit mindestens zwei Geschichten und zusätzlich einer Weihnachtsgeschichte zu bespielen», sagt Bibliotheksleiterin Fischler, die von ganz vielen Playern spricht, die das Projekt überhaupt erst wahrwerden liessen. Und einer dieser Player war eben auch: Franz Böller aus Wölflinswil, der Mann, der selbst mit einer Kettensäge behutsam umzugehen weiss.

Der Froschkönig und andere Kunstwerke

Seine extra für den Bilderbuchweg geschaffenen Holzfiguren machen die Stationen zu einem wahren Hingucker. «Man gab mir freie Hand für die Umsetzung», sagt Böller, der schon so manche fabelhafte Gestalt aus einem stämmigen Baum befreit hat. Der Froschkönig, der jetzt freudig die ersten Gäste auf ihrem Bilderbuch-Weg durch Möhlin erwartet, kann ein Lied davon quaken, und irgendwo, so viel sei verraten, pfeift auch schon das Murmeltier vor lauter Freude. Die Holzfiguren, die spannende Geschichte für Kinder, verbunden mit einem Spaziergang von rund einer Stunde bis zum Ziel: All das ist eben im wahrsten Sinne des Wortes eine Geschichte wie aus dem Bilderbuch. Jetzt nur noch den QR-Code scannen und los geht das Abenteuer …

Alle Infos zum Projekt im Internet: www.bilderbuchweg.ch