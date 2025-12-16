Eine gemeinsame und starke Fricktaler Wochenzeitung

In Zukunft wird es im Fricktal neu eine gemeinsame starke Wochenzeitung geben. Die Herausgeber der Grossauflage der «Neue Fricktaler Zeitung (Fricktaler Woche)» und von «fricktal.info» arbeiten ab 1. Januar 2026 eng zusammen. Die abonnierten Ausgaben der NFZ am Dienstag ...

In Zukunft wird es im Fricktal neu eine gemeinsame starke Wochenzeitung geben. Die Herausgeber der Grossauflage der «Neue Fricktaler Zeitung (Fricktaler Woche)» und von «fricktal.info» arbeiten ab 1. Januar 2026 eng zusammen. Die abonnierten Ausgaben der NFZ am Dienstag und Freitag sind von diesem Zusammenschluss nicht betroffen und erscheinen unverändert weiter.

Die Neue Fricktaler Zeitung AG und die Mobus AG haben gestern Montag eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Sie wollen mit dieser wegweisenden Partnerschaft ihre Kräfte bündeln. Ihr gemeinsames Ziel ist die Herausgabe einer starken, zukunftsgerichteten und qualitativ guten Wochenzeitung für das gesamte Fricktal und das angrenzende Baselbiet.

Die beiden Medienunternehmen bleiben dabei unabhängig. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten weiterhin an ihren Standorten in Rheinfelden, Frick oder Stein. Dank dieser Kooperation können jedoch Synergien erzielt und wesentliche Einsparungen bei der Produktion und Verteilung der Wochenzeitung erreicht werden. Basis dieser neuen gemeinsamen Wochenzeitung bilden die bisherige Donnerstagsausgabe der «NEUE FRICKTALER ZEITUNG/ FRICKTALER WOCHE» und die Mittwochsausgabe von «fricktal.info». Die abonnierten Ausgaben der «NEUE FRICKTALER ZEITUNG» am Dienstag und Freitag sind von diesem Zusammenschluss nicht betroffen, sie erscheinen unverändert weiter und enthalten wie gewohnt aktuelle Fricktaler Informationen. Auch die Aktivitäten im Druckbereich der Mobus AG sind von diesem Zusammenschluss nicht betroffen und gehen unverändert weiter.

Starke Stimme für die ganze Region

Bei der gemeinsamen Wochenzeitung werden auch die bestehenden Namen «NEUE FRICKTALER ZEITUNG (FRICKTALER WOCHE) und «fricktal.info» übernommen und im Titel aufgeführt. Die neue gemeinsame Wochenzeitung erscheint im grossen Zeitungsformat und wird jeweils am Donnerstag mit der Post in alle Haushaltungen zugestellt. Mit einer Auflage von neu 47 000 Exemplaren deckt sie die gesamte Region zu 100 Prozent ab und wird zu einer starken Stimme in der Region. Sie wird auch die amtlichen Publikationen aller Fricktaler Gemeinden, sowie einiger angrenzender Baselbieter Gemeinden beinhalten.

Die Redaktionen beider Medienunternehmen werden eng zusammenarbeiten und auch im Verkaufsbereich werden alle Aktivitäten gebündelt. Die erste Ausgabe der gemeinsamen Wochenzeitung erscheint am Donnerstag, 8. Januar 2026. Die Online-Auftritte werden vorerst individuell weitergeführt, sollen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt auf einer attraktiven Plattform optimiert werden. Diese Kooperation der beiden Verlegerfamilien Moser aus Stein und Herzog aus Rheinfelden bedeutet einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Beide sind denn auch überzeugt, dass diese neue gemeinsame Wochenzeitung ein Meilenstein in der Fricktaler Medienlandschaft darstellt. Die Leserinnen und Leser erhalten neu eine attraktive, gemeinsame Wochenzeitung und die Inserenten ein starkes Sprachrohr für ihre Werbung. Und dem Fricktal garantiert sie, trotz grossen Veränderungen und Herausforderungen in der Medienlandschaft, auch in Zukunft eine starke und unabhängige Informationsplattform. (WH)