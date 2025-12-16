Immobilien
Eine gemeinsame und starke Fricktaler Wochenzeitung

  16.12.2025 Fricktal
Die beiden Fricktaler Verlegerfamilien arbeiten bei der Herausgabe der Wochenzeitung in Zukunft eng zusammen. Carmela Herzog (von links), Walter Herzog, Ciril Moser und Sascha Moser. Foto: NFZ
Die beiden Fricktaler Verlegerfamilien arbeiten bei der Herausgabe der Wochenzeitung in Zukunft eng zusammen. Carmela Herzog (von links), Walter Herzog, Ciril Moser und Sascha Moser. Foto: NFZ

In Zukunft wird es im Fricktal neu eine gemeinsame starke Wochenzeitung geben. Die Herausgeber der Grossauflage der «Neue Fricktaler Zeitung (Fricktaler Woche)» und von «fricktal.info» arbeiten ab 1. Januar 2026 eng zusammen. Die abonnierten Ausgaben der NFZ am Dienstag ...

