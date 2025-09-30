Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Eine ganze Region in Feierlaune

  30.09.2025 Schupfart
Hecht-Frontmann Stefan Buck surfte durch die Menschenmenge. Foto: Linda Tschopp
Hecht-Frontmann Stefan Buck surfte durch die Menschenmenge. Foto: Linda Tschopp

Rund 10 000 Besucher am Schupfart Festival

Am vergangenen Wochenende wurde das 41. Schupfart Festival durchgeführt. Die Organisatoren sind zufrieden.

Janine Tschopp

Nach Anna Rossinelli und Joya Marleen war es der Auftritt von Hecht, der die Festivalbesuchenden ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote