EINE FRÖHLICHE ADVENTSFEIER

Die Adventsfeier hat wieder viele Mitglieder des Vereins «MitenandFürenand» Zeiningen im Pfarrsaal zusammengebracht. Die christkatholische Pfarrerin Hannah Audebert erzählte eine berührende Geschichte. Anschliessend gab es zu Kaffee und Tee feine hausgemachte Kuchen und Weihnachtsguzzis. Es wurden verschiedene bekannte Weihnachtslieder gesungen und von Lilli Bragatsch und Susi Schweizer auf ihren Schwyzerörgeli begleitet. Zum Abschluss gab es zu einem Glas Rotwein einige salzige Beilagen. Ein schöner Nachmittag ging feierlich und fröhlich zu Ende. (mgt)