Eine Feier für Olympiasiegerin Chiara Leone

Chiara Leone aus Frick wurde in der Königsdisziplin «Dreistellung Gewehr 50 m» an den olympischen Sommerspielen in Paris Olympiasiegerin. Am Sonntag, 25. August, wird sie in Frick empfangen.

Der Empfang mit anschliessender Feier startet um 11 Uhr mit einem Umzug vom Mehrzweckgebäude Racht zum Primarschulareal der Schule Dorf. Chiara Leone wird mit einem Oldtimer-Cabriolet zum Fest chauffiert. Der Gemeinderat ruft die Bevölkerung auf, die Olympiasiegerin entlang der Hauptstrasse zu empfangen und sich danach dem Umzug anzuschliessen. Nach dem Umzug sind alle herzlich zu einem Apéro eingeladen. Sportdirektor Regierungsrat Alex Hürzeler wird die hervorragende Leistung von Chiara Leone würdigen. Die Sportschützen sorgen vor Ort für Speis und Trank.

Für musikalische Umrahmung sorgt die Musikgesellschaft Frick. Die Bevölkerung ist eingeladen, sowohl am Umzug als auch der anschliessenden Feier teilzu nehmen und Chiara Leone so die Ehre zu erweisen. (mgt)